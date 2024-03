Vegetti elogia o Vasco e vê o time em bom caminho: "Estamos com muita confiança"

Pablo Vegetti foi um dos destaques da goleada do Vasco sobre a Portuguesa por 4 a 0, neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. O centroavante argentino deu passe para Payet abrir o placar e depois marcou o terceiro gol do jogo.

O artilheiro novamente vive uma boa fase com a camisa do Vasco. Vegetti fez cinco gols nos últimos quatro jogos. Além do momento especial, o argentino está satisfeito com o Gigante da Colina.

"Muito contente, porque cada gol que faço é para ajudar a equipe. Às vezes será possível marcar, outras vezes não, mas o que a equipe faz em campo, no geral, é muito bom. Estamos com muita confiança. A equipe sabe o que joga e me parece que estamos em um bom caminho e este ano será outro Vasco. Nós temos objetivos grandes e aos poucos temos de cumpri-los", declarou Vegetti.

O artilheiro chegou ao Vasco no ano passado e ajudou o time a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A versão de 2024 do Gigante da Colina será diferente. Vegetti foi indagado sobre a característica do time atual e deu um recado.

"Um time duro, que sabe o que joga. Jogue quem jogue, entre quem entre, sabe o que tem de fazer dentro do campo e estamos muito focados. A gente não quer sofrer como no ano passado, não quer passar pelo mesmo e por isso estamos deixando tudo dentro de campo", completou.

Com a goleada sobre a Portuguesa, o Vasco carimbou a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca e vai ter pela frente o Nova Iguaçu, no fim de semana. Antes, o Gigante da Colina tem compromisso pela Copa do Brasil e vai enfrentar o Água Santa, de São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.