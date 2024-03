Thiago Camilo atropela balão de ar e detona Stock Car: 'tamanho amadorismo'

Durante a etapa de Goiânia da Stock Car neste domingo (3), o piloto Thiago Camilo atropelou um balão de ar que invadiu a pista e acabou sofrendo com danos no carro. Nas redes sociais, ele disparou críticas à organização da prova.

O que aconteceu

Ao sair dos boxes durante a corrida, Thiago atropelou o balão de ar de um dos patrocinados da Stock Car. O objeto caiu na pista por conta de uma queda de energia no autódromo, de acordo com a informação do piloto.

Stock Car ainda continua uma várzea



Já aconteceu uma situação parecida em Interlagos e hj aconteceu dnv em Goiânia



Thiago Camilo foi prejudicado por causa do negócio inflável q fica na saída dos boxes



Até qndo vai ter erro de amador na organização da Stock Car?

Após a colisão, Thiago Camilo ficou com a peça inflável pendurada no carro, o que entortou o aerofólio devido à pressão causada pelo balão. O piloto conseguiu dar uma volta com o objeto, mas teve que voltar aos boxes.

Nas redes sociais, Thiago Camilo escreveu longo texto e detonou a organização da Stock Car. Com o problema no carro, o piloto terminou a etapa no 22º lugar. Felipe Baptista venceu a corrida.