Técnico do Flu liga alerta sobre jejum em clássicos: 'Não ganha o Carioca'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, ligou o alerta após nova derrota em clássico — 4 a 2 para o Botafogo, no Maracanã. O time tricolor chegou a 11 partidas sem vencer um rival carioca.

O treinador salientou que é necessário conquistar a vitória em um clássico para chegar ao topo do pódio no Estadual.

Os 11 que não ganhamos, a minha vontade era ganhar. Temos de continuar trabalhando para melhorar, para que no próximo acontecimento a gente vença. Porque, se não vencer, não consegue ganhar o Carioca. Não é verdade? Temos de trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas Diniz

O que mais ele disse?

Escalação com reservas no clássico. "Achei que era importante a gente rodar o time. Temos jogadores para fazer isso. Tivemos um jogo muito desgastante na quinta-feira [final da Recopa Sul-Americana], que consumiu muito, e folga na sexta-feira. Muitos jogadores relatam muito cansaço pela sequência que tivemos, com altitude, jogo contra o Flamengo. Preferimos colocar um time com mais saúde em campo, mais inteiro fisicamente".

Substituições. "Alterações sempre foram no intuito de colocar o time mais para frente. Todas as alterações surtiram efeito positivo. quando fizemos o empate, estamos melhor no jogo, e aí aconteceu o lance da expulsão do André, que foi determinante para o Botafogo vencer a partida".

Botafogo fez 2 gols em 15 minutos. Foi determinante? "Foi determinante, dois gols em 15 minutos. Poderia não ter sido também, né? Se não tivéssemos a expulsão, com o volume que estávamos, teríamos chance de virar. Acho que o Botafogo entrou mais ligado que a gente no jogo, e não tem nada a ver com o meio de campo. Eu não tenho essa "departamentalização". Tem a ver o time como um todo, e o Botafogo soube aproveitar. Não quero tirar o mérito do Botafogo, teve mais ímpeto e mais fome para ganhar o jogo de hoje".