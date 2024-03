São Paulo x Palmeiras: onde assistir e horário do clássico pelo Paulistão

O São Paulo recebe o Palmeiras na noite de hoje (3), às 20h, no MorumBis, em jogo da 11ª rodada do Paulistão.

A partida terá a transmissão da TNT, do streaming MAX e do pay per view Paulistão Play. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor paulista vem de vitória sobre a Inter de Limeira. A equipe de Thiago Carpini não vencia havia quatro jogos, mas espantou a fase ruim na última partida e pulou para a liderança do grupo. O São Paulo pode garantir a classificação hoje dependendo de uma combinação de resultados.

O Palmeiras é o único invicto do Paulistão. O Verdão tem a melhor campanha do estadual com 24 pontos, mas pode perder o topo da tabela se tropeçar no rival e o Santos, que tem 22 pontos, vencer na rodada.

SÃO PAULO x PALMEIRAS - CAMPEONATO PAULISTA

Data: 3/3/2024 (domingo)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Transmissão: TNT, MAX e Paulistão Play

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Daiane Muniz dos Santos

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Alisson; Ferreira, Lucas e Wellington Rato; Luciano. Técnico: Thiago Carpini

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López Técnico: Abel Ferreira