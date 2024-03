São Paulo: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo enfrenta, às 20h de hoje (03), o Palmeiras, no MorumBIS, em jogo da 11ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória — e outros dois para desconfiar da equipe de Thiago Carpini.

Motivos para acreditar na vitória

Confiança retomada. Após quatro tropeços consecutivos, o Tricolor voltou a vencer, e com autoridade, no Paulistão. A equipe derrotou a Inter de Limeira por 3 a 0 e reviveu um pouco do que foram os primeiros jogos da temporada.

James dá sinais de crescimento. O colombiano, que era descartado até semana passada, foi reintegrado e deu teve boa atuação em menos de 25 minutos na última partida, com uma assistência e um gol marcado. O meia é cotado para iniciar o embate de hoje como titular.

Motivos para desconfiar

Calleri fora. O centroavante está suspenso e é desfalque certo para o duelo. Calleri marcou dois gols e deu uma assistência nos últimos três compromissos da equipe.

Rival perigoso. O Palmeiras ainda não perdeu no Paulistão, e a única derrota alviverde na temporada 2024 foi justamente para o São Paulo, quando o duelo da Supercopa do Brasil acabou empatado e foi decidido nos pênaltis, com vitória tricolor.

Canal do São Paulo no UOL

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.