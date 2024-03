São Paulo bate recorde de público do Morumbis no ano em clássico contra o Palmeiras

Neste domingo, o São Paulo bateu o recorde de público no Morumbis, no ano, no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Dessa forma, superou a marca que, até então, era do Santos.

Estiveram presentes no Morumbi 55.030 torcedores, superando o público de 50.132 que esteve no local para o duelo do Santos, contra o São Bernardo, que aconteceu no último domingo, pela décima rodada do Paulistão. O Choque-Rei teve uma renda de R$ 3.693.222,00.

Antes disso, o maior público do Morumbis, em jogo do São Paulo, em 2024, era o de 45.840 mil, na vitória do Tricolor, por 1 a 0, diante da Portuguesa, pela terceira rodada do Estadual. Dessa forma, diante do Palmeiras, foi a primeira vez na temporada que o São Paulo superou a marca de 50 mil torcedores no estádio.

O São Paulo abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com gol de Alisson. Já na segunda etapa, o Palmeiras deixou tudo igual, com um gol de pênalti de Raphael Veiga.

Com 19 pontos e na liderança do Grupo D, o São Paulo vai para a última rodada do Paulistão buscando a vaga nas quartas de final. Novorizontino (19) e São Bernardo (18) são as outras duas equipes que brigam pela classificação. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Ituano, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu.