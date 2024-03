São Paulo barra sala de imprensa, e Abel não dará coletiva no Palmeiras

Do UOL, em São Paulo (SP) e Aracaju (SE)

O técnico Abel Ferreira não dará entrevista coletiva no MorumBis após o empate com muita polêmica de arbitragem entre São Paulo e Palmeiras.

O que aconteceu

O São Paulo não cedeu a sala de imprensa para a coletiva de Abel, segundo comunicado do Palmeiras. Em contrapartida, o Alviverde decidiu que seus jogadores não darão entrevista na zona mista.

O São Paulo afirmou em nota que, por reciprocidade, ofereceu o espaço da zona mista para o Palmeiras dar a coletiva. Segundo o Tricolor, no último clássico disputado no Allianz Parque, o Alviverde fez o mesmo.

O Palmeiras negou que um espaço na zona mista tenha sido oferecido para a coletiva de Abel. O clube contestou ainda o argumento da reciprocidade, afirmando ter disponibilizado espaço para coletiva do São Paulo no Allianz.

O empate por 1 a 1 foi recheado de polêmica de arbitragem. O São Paulo contesta a marcação do pênalti que originou o gol de empate do Palmeiras, a não expulsão de Richard Rios após entrada em Pablo Maia e a não marcação de um pênalti sobre Luciano, mesmo após o árbitro Matheus Delgado ser chamado para revisão no VAR.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, deu uma declaração inflamada após Choque-Rei. "Hoje foi um absurdo. Chega de o Abel apitar jogo no Paulistão. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi", disse Casares.

Abel deu uma declaração rápida na passagem pela zona mista. "Não nos deixaram falar", afirmou o técnico do Palmeiras.

Veja o comunicado do São Paulo

Esclarecimento:



O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do MorumBIS para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante.



