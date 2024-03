São Bernardo vence o Água Santa e mantém chance de classificação no Paulista

Neste domingo, São Bernardo e Água Santa se enfrentaram no Estádio Municipal 1° de Maio, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Kayke e Silvinho, o time da casa venceu por 2 a 0.

O resultado leva o São Bernardo aos 18 pontos, na terceira colocação do Grupo D e ainda com chance de classificação à próxima fase. O Água Santa, por sua vez, segue na terceira posição do Grupo B, com 14 pontos.

O próximo desafio do São Bernardo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), contra o Mirassol, pela última rodada da fase de grupos do Paulista. Já o Água Santa tem compromisso diante do Vasco da Gama, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 20h.

CLÁSSICO DO ABCD!

Pra começar o domingão naquele pique, tem São Bernardo e Água Santa no 1º de Maio!#PaulistãoSicredi

?Rafael Assunção/Ag. Paulistão pic.twitter.com/1FED0TSHVs ? Paulistão (@Paulistao) March 3, 2024

O São Bernardo abriu o placar aos 17 minutos da etapa final. Vitor Ricardo ficou com a sobra pela ponta direita e cruzou para a área. Após cabeçada de Régis, o goleiro Ygor Vinhas fez grande defesa, mas o rebote caiu no pé de Kayke, que não perdoou.

O segundo gol saiu aos 41 minutos, quando Vitor Ricardo, mais uma vez, cruzou para a área e Silvinho cabeceou cruzado para as redes. O goleiro adversário se esticou inteiro, mas não conseguiu chegar na bola