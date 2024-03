Rival nas quartas do Paulista, Portuguesa não ganha do Santos desde 2013

Santos e Portuguesa vão travar um dos duelos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Peixe busca manter o bom retrospecto contra o adversário nos últimos jogos. A equipe do litoral não perde para o time da capital há mais de dez anos.

A última vez que a Portuguesa derrotou o Santos foi no dia 6 de outubro de 2013, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a Lusa, que foi rebaixada nesta temporada para a Série B, venceu o Alvinegro por 3 a 0, no Canindé. Gilberto (2x) e Luis Ricardo marcaram os gols da vitória lusitana.

Após isso, a Portuguesa atravessou um dos períodos mais complicados de sua história. Por isso, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pelo Campeonato Paulista.

Amanhã é dia de lotar mais um setor visitante pra apoiar o Peixão. Vamos juntos, nação santista! ? pic.twitter.com/BfVAigu8gl ? Santos FC (@SantosFC) March 3, 2024

Em 2015, no Pacaembu, o Santos venceu a Portuguesa por 3 a 1. Oito anos depois, em 2023, o Peixe voltou a superar a Lusa, dessa vez por 4 a 0, na Vila Belmiro.

A Portuguesa conquistou a classificação para as quartas de final do Paulista neste sábado (2), após uma combinação de resultados a favor da equipe. O time venceu o Mirassol por 1 a 0 e ainda contou com as derrotas de Santo André e Ituano, que garantiram o passe da Lusa para a próxima fase.

As equipes se enfrentam após o encerramento da fase de grupos. Líder isolado do Grupo A, o Santos será o time mandante do confronto.