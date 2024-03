Neto reage após eliminação do Corinthians: 'Vergonhoso! Parabéns'

O apresentador e ex-jogador Neto detonou a eliminação precoce da equipe do Corinthians, que não tem mais chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Mesmo com a vitória sobre o Santo André, o Corinthians deu adeus à competição estadual ainda na fase de grupos, o que provocou uma reação no ídolo alvinegro.

Neto usou sua rede social para comentar a eliminação corintiana. O ex-jogador classificou o momento como "vergonhoso" e deu "parabéns" para as antigas diretorias do clube.