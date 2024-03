Nadal evita cravar aposentadoria, mas admite: 'quero me despedir bem'

O espanhol Rafael Nadal faz neste domingo (3) uma partida especial contra o compatriota Carlos Alcaraz. O jogo pode marcar o início da última temporada do craque no circuito mundial de tênis, já que sua aposentadoria vem sendo bastante especulada. Horas antes de enfrentar o jovem rival, Nadal reconheceu que estar em ação novamente não vem sendo fácil, mas afirmou que deseja encerrar a carreira de forma positiva.

O que aconteceu

Antes do jogo de exibição contra Carlos Alcaraz, Nadal concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua forma física. Nos últimos anos, o tenista sofreu com diversas lesões no quadril e no tornozelo, que o afastaram das quadras.

"O tornozelo está muito bem. Trabalhei todos os dias desde que cheguei para o jogo", garantiu o Touro Miúra.

Questionado sobre o que pensa para o futuro da carreira, Rafael Nadal adotou cautela para tomar qualquer decisão. Sem descartar a aposentadoria, o espanhol disse apenas que deseja voltar às quadras e se sentir bem.

Já tive momentos melhores e piores. O mais importante para mim é que estou aqui. Esta é a realidade. Se estou aqui já é uma boa notícia. Não estou me despedindo porque diria que não vou mais jogar. Gostaria de me despedir bem, sendo competitivo e me divertindo na quadra. Se isso pode acontecer ou não, o tempo dirá explicou Rafael Nadal em coletiva

Nadal confirmou que disputará nos próximos dias o Masters de Indian Wells, do qual é tricampeão, e que pretende participar do Masters de Monte Carlo, em abril, onde tem incríveis 11 títulos.

A partida entre Nadal e Alcaraz acontece hoje (3) em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir das 18h (de Brasília). A transmissão ao vivo do jogo de exibição será feita pela Netflix.