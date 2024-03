MorumBis registra o maior público do Paulistão em São Paulo x Palmeiras

O clássico Choque-Rei na noite de hoje (3) registrou o maior público desta edição do Paulistão.

O que aconteceu

55.030 pessoas foram ao MorumBis para acompanhar o clássico São Paulo x Palmeiras. A renda foi de R$ 3.693.222,00.

Foi o maior público do Paulistão 2024, superando os 50.132 do jogo entre Santos e São Bernardo. A renda daquela partida foi de R$ 2.026.735,00.

O maior público do Brasil no ano é do Flamengo. O Rubro-Negro colocou 60.292 pagantes no Maracanã ontem (2) contra o Madureira.

