Matheus Lima obtém índice nos 400 m para os Jogos Olímpicos de Paris

O cearense Matheus Lima brilhou neste fim de semana e venceu a prova dos 400 m do 3° Encontro de Atletismo, organizado pela Federação Paulista, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Com um tempo de 44s52, ele alcançou o índice para os Jogos Olímpicos de Paris e assumiu a liderança do ranking brasileiro e sul-americano da especialidade em 2024.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Este também foi o terceiro melhor tempo da história da América do Sul e o segundo do Brasil, ficando atrás apenas de Sanderlei Parrela, que fez 44s29. Sanderlei é treinador do Matheus desde o ano passado e se mostrou surpreso com o resultado.

"Dei as coordenadas de que poderia completar a prova em 44s70, mas ele foi mais rápido nas passagens nos 200 m e nos 300 m. Usamos os 400 m rasos como treinamento para os 400 m com barreiras, que é a prova dele", contou.

"O trabalho vem correndo bem e esperamos que ele consiga índice também nos 400 m com barreiras (48s70). Se conseguir, vamos optar por uma dessas provas em Paris", completou.

No torneio realizado pela Federação Paulista, João Victor Belo de Sena ficou com a medalha de prata, com 46s44. Bruno Mendes veio na sequência, com 46s84.