Marlon Freitas explica choro após gol pelo Botafogo contra o Fluminense

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O volante Marlon Freitas chorou ao comemorar o primeiro gol do Botafogo no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

O que aconteceu

O jogador acertou uma bela batida na área, após cruzamento de Raí e não segurou as lágrimas.

Na saída para o intervalo, o volante alvinegro, de 28 anos, explicou o motivo da emoção: a morte do sogro na semana passada.

Por essa razão, ele já tinha ficado fora da partida contra o Aurora, pela segunda fase da Libertadores. O Botafogo goleou por 6 a 0.

"Na última terça-feira, antes do último jogo, que até então era o mais importante da temporada, eu perdi o meu sogro. Acabei ficando fora do jogo. Foi uma perda muito grande para mim. Perdi o meu pai em 2017. Agora perco o meu sogro. Antes de entrar em campo, fiz uma oração para que fizesse um gol para ele. Que Deus possa dar força para a nossa família. Mas cabeça erguida, seguir em frente. Estou aqui procurando a minha melhor versão", Marlon Freitas, volante do Botafogo

Ano de cobranças

Marlon Freitas tem sido um dos alvos da torcida do Botafogo, após a temporada frustrante de 2023 e o começo instável de 2024.

Mas conseguiu diante do Flu o primeiro gol do ano, chegando na área logo aos 2 minutos de bola rolando.