???????Marlon Freitas destaca atuação e dever feito pelo Botafogo no clássico

Marlon Freitas foi decisivo para o Botafogo no clássico com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O volante abriu o placar e depois recolocou o time à frente, já na reta final do jogo. Uma atuação importante para um jogador contestado pela torcida na reta final de 2023.

"Muito importante para mim. Não é porque fiz dois gols que tem de chegar aqui e falar um monte de coisa. Sou um cara que tem uma sabedoria muito grande. Eu continuo trabalhando. Como falei, buscando minha melhor versão. Sei quem eu sou. Agradecer à minha família por todo apoio, pelo carinho nos momentos difíceis. Momentos bons também, que foram muitos no ano passado. É seguir trabalhando, com muita humildade. Como falei, estou aqui para poder ajudar e sempre vou tentar dar o meu melhor para ajudar a equipe", declarou Marlon Freitas.

Logo aos dois minutos de jogo, o volante apareceu bem na área, aparou a bola e bateu de esquerda, em um bonito gol. Ele se emocionou e chorou na comemoração. Recentemente, ele perdeu o sogro.

O Fogão, depois de abrir 2 a 0, vacilou e levou um gol no primeiro tempo. Depois, na reta final do segundo tempo, o Fluminense empatou de pênalti. Contudo, o Botafogo foi buscar. Marlon Freitas apareceu bem novamente. Ele cobrou pênalti e recolocou o Glorioso em vantagem. Após isso, Emerson Urso fechou o placar.

O Botafogo fez o que precisava no clássico e agora necessita secar o Vasco para ir à semifinal do Campeonato Carioca. O Fogão precisa que o rival tropece na Portuguesa, em São Januário.

"Importante foi fazer a nossa parte. Claro que a gente vai torcer, mas fizemos a nossa parte. Um jogo difícil, um clássico. A gente estava precisando de uma vitória dessa, em um jogo grande como esse. Agora é comemorar este restinho de domingo e vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco e a partir de amanhã já concentrar na nossa primeira decisão para a gente conseguir fazer o nosso dever de casa", completou Marlon Freitas.

Enquanto aguarda a definição no Carioca, o Botafogo foca na terceira fase da Libertadores. O primeiro jogo contra o Bragantino é nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.