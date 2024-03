Haaland se redime de erro bizarro, e City bate United de virada pelo Inglês

Phil Foden comandou a vitória de virada do Manchester City sobre o Manchester United por 3 a 1, hoje (3), no Etihad Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A terceira vitória seguida sobre o rival deixa o time de Guardiola apenas um ponto atrás do líder Liverpool.

O que aconteceu

Rashford fez um golaço no único chute ao gol do United no primeiro tempo. O camisa 10 calou o Etihad aos nove minutos de jogo com um chute de primeira da entrada da área.

Minutos depois, Haaland mandou por cima a melhor chance do City na primeira etapa e enlouqueceu Guardiola. Com o gol aberto e próximo à linha do gol, o camisa 9 errou na finalização e "encobriu" o gol. Na beira do campo, o treinador, incrédulo, levou as mãos à cabeça.

O City, porém, contou com um inspirado Phil Foden para virar o jogo O camisa 47 marcou os dois do time de Guardiola.

Haaland se redimiu já nos acréscimos e sacramentou a vitória em casa. O norueguês marcou aos 47 do segundo tempo.

O City encara o Liverpool na próxima rodada, e o United recebe o Everton. Os jogos acontecem no próximo fim de semana.

Foden salva o City

United saiu na frente e segurou o bombardeio do City. Os Red Devils silenciaram o Etihad Stadium logo aos nove minutos e não se importaram em "abrir mão" da bola para segurar a pressão dos donos da casa. O United compactou seus homens nos arredores da grande área para segurar os comandados de Pep Guardiola.

17 finalizações do City, 'zagueirada' de Haaland e nada de bola na rede. Precisando da vitória para seguir na cola do Liverpool, o City se lançou para cima do United, mas não conseguiu furar a retranca vermelha. Quando conseguiu, Haaland mandou por cima do gol aberto.

Haaland, do Manchester City, em jogo contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês Imagem: Michael Regan/Getty Images

Foden ativa "modo artilheiro" e sacramenta virada do City; Haaland se redime e fecha a conta. O camisa 47 brilhou no segundo tempo, transformou a pressão do time de Guardiola em gols. Nos acréscimos, Haaland se redimiu e anotou o dele.

Lances importantes

0x1: Aos nove minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes foi lançado na entrada da área do City e ajeitou para Rashford finalizar de primeira e abrir o placar.

Chamou o VAR. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o VAR checou um toque de mão de Bruno Fernandes dentro da área, mas não marcou a penalidade.

Assim não, Haaland! O centroavante desperdiçou a principal chance do City no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Haaland recebeu sozinho quase em cima da linha do gol e, sem goleiro, mandou por cima.

1x1. Aos 11 minutos do segundo tempo, Foden recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou no ângulo de Onana.

Ederson salva o City. Aos 32 minutos do segundo tempo, Garnacho foi lançado por Mainoo e livre, entrou na área e Ederson chegou no carrinho para evitar o gol.

2x1. Aos 34 minutos do segundo tempo, Foden tabelou pela esquerda, bateu cruzado e sacramentou a virada do City.

3x1. Aos 47 minutos do segundo tempo, Haaland recebeu de Rodri e chutou curzado, sem chance para Onana.

Ficha técnica

Manchester City 3 x1 Manchester United

Competição: Campeonato Inglês

Data e horário: 3 de março de 2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Árbitro: Andy Madley

VAR: Lee Betts

Cartões amarelos: Varane (Manchester United)

Gols: Rashford (Manchester United), aos 9 minutos do primeiro tempo; Foden (Manchester City), aos 11 e 34 minutos do segundo tempo; Haaland (Manchester City), aos 47 minutos do segundo tempo

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Stones e Aké; Rodri, De Bruyne e Foden (Bobb); Bernardo Silva, Halaand e Doku (Julián Álvarez). Técnico: Pep Guardiola

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Evans (Kambwala), Varane e Lindelof; Casemiro, McTominay, Bruno Fernandes e Mainoo (Amrabat); Rashford (Antony) e Garnacho (Forson). Técnico: Ten Hag