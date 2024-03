Leverkusen vence o Colônia e abre 10 pontos de vantagem na liderança do Alemão

O Bayer Leverkusen visitou o Colônia neste domingo, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, e venceu por 2 a 0. Jeremie Frimpong e Alex Grimaldo marcaram os gols no RheinEnergieStadion.

O resultado leva o time de Xabi Alonso aos 64 pontos, mantendo a liderança e abrindo 10 pontos de vantagem para o segundo colocado Bayern de Munique, que empatou na rodada. O Colônia, por sua vez, segue com 17 pontos, ocupando a 17ª posição.

Agora, o Bayer Leverkusen passa suas atenções para a Liga Europa, já que tem duelo contra o Qarabag na quinta-feira, às 14h45 (de Brasília). O próximo compromisso do Colônia está marcado para o próximo sábado, às 11h30, contra o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão.

A vida do Colônia complicou logo no começo da partida, aos 12 minutos da etapa inicial, quando Thielmann pisou no calcanhar de Xhaka. Após revisão no VAR, o árbitro optou por expulsar o atacante do time da casa.

O Bayer Leverkusen abriu o placar alguns minutos depois, aos 36. Grimaldo foi acionado pela ponta esquerda e cruzou para a área. A bola foi atravessando os marcadores até chegar em Frimpong, que só precisou completar para o gol.

O líder do campeonato aumentou o placar já no segundo tempo, aos 23 minutos. Amine Adli ganhou dividida pela ponta esquerda e passou para Grimaldo, que estava invadindo a área. De primeira, o lateral finalizou e contou com a bola passando por baixo das pernas do goleiro rival.