LaLiga investiga insultos racistas de uma criança contra Vini Jr., após vídeo gravado por brasileira

No último sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid buscou um empate contra o Valencia, no Mestalla, após sair perdendo pelo placar de 2 a 0, com Vinicius Junior anotando os dois gols da equipe. Novamente, o brasileiro voltou a sofrer racismo, neste mesmo estádio - desta vez, vindo de uma criança. No vídeo coletado pela ESPN, é visto uma criança, no colo de uma mulher, gritando "macaco" em direção ao atacante.

? ÚLTIMA HORA | @LaLiga está investigando el insulto que un niño profirió a @vinijr en Mestalla ?? En el video se ve al joven gritando "mono" al jugador del @realmadrid ? @ESPNBrasil ? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/EfGaOvPzFc ? El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2024

A autora do vídeo, a brasileira Anna Anjos, foi agredida pela mulher ao perceber a gravação. Em entrevista cedida à ESPN, Anna contou que eles argumentaram que os gritos não eram racistas, mas 'só estava chamando o Vini de um animal'.

"O que mais me incomodou foi uma criança ao lado, duas cadeiras ao lado, chamando ele de mono (macaco) o tempo todo. Até tentei interferir, falei com a criança, falei com a mãe da criança, disse que o que eles estavam fazendo não era correto, que eles não podiam ficar chamando o Vinicius de mono, que isso era racismo. E acho que é tão recorrente, tão normal pra eles, que a mãe da criança falou que não era ofensa, que ele só estava chamando o Vini de um animal. Eu falei que o Vini não era um animal, que eles não podiam fazer isso e eles continuaram chamando ele de mono o tempo todo", disse a brasileira.

Anna relembra que os 'torcedores' disseram que a ofensa era algo comum, por se tratar de um ambiente de estádio. "Eles vieram até mim, perguntaram o que estava acontecendo, falei que eles estavam sendo racistas, chamaram o Vini de mono. Eu acho que eles sabiam que os outros torcedores estavam fazendo era errado e pediram para eu me comportar. Falaram que era o ambiente do estádio e que isso era normal e era para eu me comportar. Se eu me comportasse eu podia continuar ali."

Pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada passada, a partida entre as mesmas equipes, também no Mestalla, foi interrompida na segunda etapa, depois de um setor da torcida do Valencia presente no estádio chamar o brasileiro de "macaco".

Neste domingo, o ocorrido está sendo investigado pela LaLiga para que as medidas sejam tomadas. Em agosto de 2023, a instituição resolveu criar novas plataformas para combater o racismo no futebol espanhol, a "LALIGA VS Racism".