Juventus perde do Napoli e desperdiça chance de diminuir vantagem da Inter na liderança do Italiano

Neste domingo, a Juventus perdeu do Napoli, por 2 a 1, em duelo que aconteceu no Estádio Diego Armando Maradona, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Kvaratskhelia e Raspadori marcaram para os mandantes, enquanto Chiesa fez para o time de Turim.

Com este resultado, a Juve desperdiçou a chance de diminuir a vantagem para a líder Inter de Milão. O time de Turim segue na segunda colocação, com 57 pontos, a 12 de distância para a rival. Enquanto o Napoli chegou a 43 pontos e ocupa o sétimo lugar.

O Napoli retorna a campo pela 28ª rodada do Italiano na sexta-feira, quando recebe o Torino, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Enquanto isso, a Juventus duela com a Atalanta, no domingo, às 14 horas, no Allianz Stadium.

A Juventus teve chance de abrir o placar aos dez minutos. Vlahovic recebeu na área e mandou perto da meta de Meret. Por volta dos 25 minutos, Politano cobrou falta direto e Szczesny fez a defesa. Vlahovic teve nova oportunidade, aos 34, e acertou a trave. Oito minutos depois, o Napoli fez 1 a 0. Após cruzamento na área, Bremer afastou mal de cabeça e a bola sobrou para Kvaratskhelia, que pegou de primeira e estufou a rede.

Aos 35 minutos do segundo tempo, a Juve conseguiu empatar. Após desatenção na defesa do Napoli, Chiesa ficou com a bola e bateu cruzado, sem chance para Meret. Aos 43, o Napoli voltou a ficar em vantagem. Osimhen sofreu pênalti e o árbitro marcou após revisão do VAR. Na cobrança, o camisa 9 parou no goleiro, mas Raspadori não desperdiçou o rebote e balançou a rede.

Nos acréscimos, a Juve assustou a defesa do Napoli. Chiesa recebeu na área, perto do gol, e mandou por cima do travessão, longe do gol.

Confira outros resultados do Italiano neste domingo:

Verona 1×0 Sassuolo



Empoli 0x1 Cagliari



Frosinone 1×1 Lecce



Atalanta 1×2 Bologna