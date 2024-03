Jogo contra Santo André foi o de maior público total e renda da Neo Química Arena em 2024

O Corinthians venceu o Santo André neste sábado, por 3 a 2, na Neo Química Arena. A vitória não foi suficiente para evitar a eliminação do Timão no Campeonato Paulista, mas contou com uma notícia animadora: a partida foi a de maior público total e renda em 2024.

43.627 pessoas compareceram à Neo Química Arena para prestigiar a vitória do Corinthians. O público foi superior ao da estreia do Alvinegro na temporada, contra o Guarani, que contou com 42.608 espectadores. O timão venceu a partida em questão por 1 a 0.

Além disso, devido ao bom público, o Corinthians arrecadou R$ 2.656.331,00 com o jogo, maior renda do estádio na temporada. O duelo contra o Guarani, que tinha a melhor renda, arrecadou $ 2.551.343,50.

A Fiel torcida faz a diferença! ??? ? José Manoel Idalgo#VaiCorinthians pic.twitter.com/gKXCqSZCWk ? Corinthians (@Corinthians) March 3, 2024

Com a eliminação precoce no Paulista, o Corinthians ficará por um bom tempo sem receber jogos na Neo Química Arena. O Timão deve voltar a entrar em campo em seus domínios apenas no início do próximo mês, em jogos válidos pela Copa Sul-Americana.

Os próximos compromissos do Corinthians acontecem fora de casa. O Timão encerra sua participação no Campeonato Paulista, contra o Água Santa, em Diadema, e visita o São Bernardo na estreia da Copa do Brasil.