Internacional confirma liberação antecipada de Rafael Borré

Além da vitória contra o Juventude, o torcedor do Internacional ganhou outro motivo para comemorar no último sábado. O clube confirmou que conseguiu a liberação antecipada do colombiano Rafael Santos Borré, que desembarcará em Porto Alegre na próxima terça-feira, às 14h (de Brasília).

"Sport Club Internacional comunica que está acertando com o Werder Bremen e o Eintracht Frankfurt a liberação antecipada do atacante Rafael Santos Borré. Os clubes alemães permitiram que o jogador pudesse viajar para Porto Alegre, buscando acelerar a sua regularização e a consequente finalização dos procedimentos legais e administrativos. Sua oficialização somente ocorrerá após a garantia da finalização com sucesso de todos os procedimentos pertinentes", foi escrito em um comunicado.

Depois de tomar Porto Alegre, o #FreeBorre chegou ao Beira-Rio. ??? A próxima parada? ????????? ??????? ?????. ?? pic.twitter.com/IiWPtxtuiA ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 2, 2024

O colombiano pertencia ao Eintracht Frankfurt, mas estava emprestado ao Werder Bremen até o fim da temporada europeia, o que estava impedindo sua chegada ao Internacional no início deste ano.

O centroavante assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2028 e utilizará a camisa de número 19. Ele terá as fortes concorrências de Enner Valencia e de Lucas Alario.

Borré já passou por grandes clubes ao redor do mundo. Ele teve maior destaque atuando pelo River Plate, clube pelo qual disputou 146 partidas, fez 54 gols, deu 20 assistências e foi uma das peças principais da equipe no título da Libertadores de 2018.