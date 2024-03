Pedro Raul tira peso com 1º gol, mas não escapa de treino pós-jogo; veja

Do UOL, em São Paulo (SP)

O centroavante Pedro Raul foi herói e marcou o gol da vitória do Corinthians aos 49 minutos do segundo tempo, mas logo após o apito final já correu para se juntar aos reservas e realizar um treino ali mesmo no gramado da Neo Química Arena.

O Reverson (preparador) não quer saber disso não, tem que manter os números. Estava combinado e tínhamos que fazer. Felizmente fizemos com os três pontos, seria duro se fosse com o empate. Vamos descansar, temos folga, com semana aberta, e depois teremos duas finais.

O procedimento é padrão no futebol. Os jogadores que não entram na partida ou atuam por poucos minutos realizam um trabalho físico após a partida.

Pedro Raul se juntou ao grupo e fez quatro 'tiros' de corrida. Os atletas correram metade do campo em cada um deles.

Depois, o atacante deixou o campo recebendo carinho das arquibancadas. Ele ergueu o braço em agradecimento.

O herói do jogo ainda recebeu um pedido para jogar sua camisa, mas ergueu um dedo sinalizando que era a camisa do primeiro gol.

Já estava me cobrando para fazer o primeiro gol e foi no melhor momento possível, equipe estava precisando, pessoalmente estava difícil, porque tive a lesão e estava voltando. Fazer esse gol, da maneira que foi, dando os três pontos, é muito especial. Tenho que agradecer ao grupo, sem eles isso não teria acontecido.

Confira o que mais disse Pedro Raul na saída da Neo Química Arena

Vitória de Corinthians

"Primeiro gol que diz muito do que é Corinthians, acreditar até o final, tínhamos a partida controlada, mas o futebol é isso, dois vacilos e você é punido, e demos esses vacilos. Corinthians, aqui dentro, temos que ir até a última bola, enquanto tiver chance, precisamos acrescentar. A equipe está de parabéns por ter acreditado. É um dia que vai ficar marcado para a minha história."

Evolução

"Aprendizado. Grupo foi montado, chegou quantidade grande de reforços. O mister chegou há pouco. É um grupo que vai se conhecendo e criando uma certa casca. Os erros aconteceram. Melhor maneira de aprender é com os próprios erros. O grupo está criando casca, teremos um ano difícil e não podemos cometer esse tipo de erro."