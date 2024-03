Haaland perde gol inacreditável e deixa Guardiola maluco no banco; veja

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo em partida válida pelo Campeonato Inglês e, no fim do primeiro tempo, Haaland teve uma chance clara de marcar e desperdiçou, para desespero do técnico Pep Guardiola.

O que aconteceu

Aos 44 minutos, com o United vencendo por 1 a 0, Rodri cruzou da esquerda para Foden, que ajeitou de cabeça na pequena área. Haaland chegou pegando de primeira e mandou para fora com o gol vazio.

Esse gol que o HAALAND perdeu tinha 0.89xG(!)



89% DE CHANCE DE SER GOL



E ELE ISOLOU A BOLA



pic.twitter.com/2VLwC4zxhw -- DataFut (@DataFutebol) March 3, 2024

O lance foi tão incrível que o técnico Guardiola, do City, ficou transtornado no banco de reservas.

Pep after the Haaland miss ??



pic.twitter.com/0JNlD3Srq3 -- Janty (@CFC_Janty) March 3, 2024

O gol do United, ainda no primeiro tempo, foi marcado por Rashford, que acertou um chute forte no ângulo e marcou um golaço. Na segunda etapa, Foden empatou para o City, em outro belíssimo gol.