Gabriel Medina dá show, é campeão do ISA Games e se garante nas Olimpíadas

Gabriel Medina conquistou neste domingo (3) o título do ISA Games, em Porto Rico, e contou com uma improvável combinação de resultados para garantir vaga nas Olimpíadas de Paris. Com a classificação, o Brasil contará com três representantes no surfe masculino dos Jogos: Medina, Filipe Toledo e João Chianca.

No feminino, Tati Weston-Webb levou o vice-campeonato no ISA, mas o resultado também foi suficiente para garantir ao Brasil a terceira vaga entre as mulheres, que ficará para Luana Silva. Ela se junta à própria Tati e a Tainá Hinckel.

O que aconteceu

Na bateria decisiva do torneio, Medina encarou Ramzi Boukhiam (Marrocos), Kauli Vaast (França) e Joan Duru (França). A briga do brasileiro foi direta com os franceses pelo título e pelo direito a mais uma vaga nas Olimpíadas de Paris.

Gabriel entrou na água precisando vencer e torcendo para que os franceses terminassem a bateria em terceiro e quarto colocados. Assim, Ramzi Boukhiam se tornou peça fundamental, já que precisava ficar em segundo.

Com o somatório de 16.40 (9.00 + 7.40), Gabriel Medina dominou as ações, garantiu a liderança e conquistou o título do ISA Games.

Para completar a festa, Medina viu Ramzi Boukhiam terminar com o segundo lugar, o que garantiu o brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele se junta a Filipe Toledo e João Chianca, que se classificaram via ranking da WSL no ano passado.





ISA Games Porto Rico



???| Onda para Gabriel Medina

??Nota: 9,0

Somatório da bateria: 12,50



Direitos de imagem e reprodução CazéTV e ISA World Surfing Games



pic.twitter.com/Bzm7CrUJr5 -- Portal Medina (@portalmedinabr) March 3, 2024

Como foi a disputa?

Logo no início da bateria, Gabriel Medina deu um aéreo espetacular e garantiu nota 9 para assumir a liderança. A disputa teve 30 minutos de duração.

Com tranquilidade, Medina abriu vantagem na liderança da bateria e ficou apenas observando a disputa pela segunda posição. Kauli Vaast e Joan Duru encontraram dificuldades para completar as manobras e os aéreos.

No entanto, o drama tomou conta da bateria, visto que Ramzi Boukhiam assumiu a liderança faltando 13 minutos para o soar da buzina. Assim, o tricampeão mundial precisou correr contra o tempo para tirar nota de 6.34.

Pressionado, Gabriel Medina se deslocou dos rivais e surfou onda decisiva faltando cinco minutos para o fim. Com nota de 6.60, ele assumiu a liderança e só esperou o fim da bateria para comemorar a vaga nas Olimpíadas.

GABRIEL MEDINA É O GRANDE CAMPEÃO DO ISA GAMES 2024



Brilhando MUITO durante toda competição, nosso surfista teve um desempenho sensacional na grande decisão, somou 16.40 na bateria final e conquistou o título para o Brasil!



Parabéns, Gabriel! ??#TimeBrasil #Surfe pic.twitter.com/GWT22asrM0 -- Time Brasil (@timebrasil) March 3, 2024

Tati é vice-campeã e garante mais uma vaga olímpica

Já classificada para os Jogos Olímpicos, Tati Weston-Webb entrou no mar para garantir mais uma vaga para o Brasil. Na final, ela enfrentou a francesa Johanne Defay, a espanhola Nadia Erostarbe e a australiana Sally Fitzgibbons.

Com bom ritmo desde o início, a brasileira construiu somatório de 12.24 (6.77 + 5.47) e ficou com a segunda posição da bateria. Sally Fitzgibbons garantiu o título do ISA Games.

Mesmo sem a medalha de ouro, Weston-Webb assegurou a vaga extra nas Olimpíadas de Paris. E de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Surfe, Luana Silva será a terceira representante do Brasil.