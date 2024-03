Ex-Palmeiras, Wesley se destaca em primeiro jogo como titular pelo Internacional

Ex-Palmeiras, Wesley foi um dos grandes destaques do Internacional na partida contra o Juventude, no último sábado. O atacante, que fez seu primeiro jogo como titular, marcou um dos gols da vitória de sua equipe por 2 a 1.

Segundo o Sofascore, em 78 minutos em campo, Wesley conseguiu três finalizações, sendo uma ao gol e uma na trave. Ele também acertou três dribles e concluiu 12 de suas 14 tentativas de passe (86%).

Além disso, o atleta também contribuiu com a retaguarda do Inter. Durante o jogo, Wesley somou três ações defensivas e venceu sete de seus duelos.

#Gaúcho ?? Wesley Ribeiro em seu 1º jogo como titular pelo Internacional (2-1 vs Juventude) ?? 78 mins jogados

?? 1 gol

? 3 finalizações (1 no gol e 1 na trave)

?? 12/14 passes certos (86%!)

? 7 duelos ganhos

? 3 dribles certos

? 3 ações defensivas

? Nota Sofascore 7.4 pic.twitter.com/DAqMbrLE5i ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 3, 2024

Este foi o terceiro jogo de Wesley com a camisa do Internacional. A estreia ocorreu no clássico contra o Grêmio, no qual ele entrou em campo aos 37 minutos da etapa final. Na partida seguinte, contra o ASA de Arapiraca, saiu do banco aos 26 do segundo tempo.

Cria das categorias de base do Palmeiras, Wesley defendeu o Cruzeiro no último ano. Após uma temporada sem brilho em Belo Horizonte, o jogador assinou contrato com o Internacional até o fim de 2026.

Com Wesley, o Internacional volta a campo no próximo sábado, contra o São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.