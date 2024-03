Santos terá Pedrinho titular e retorno de Cazares contra o Bragantino

Do UOL, em São Paulo

O Santos está definido com Pedrinho titular e tem a volta de Juan Cazares para enfrentar o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe vai a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Pedrinho e Morelos.

Já o Massa Bruta foi escalado com: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavo Neves e Lincoln; Helinho, Sasha e Vitinho. O técnico é Pedro Caixinha.

O meia equatoriano volta a atuar após quase um mês. O camisa 10 santista não entrava em campo desde a vitória contra o Corinthians, no dia 7 de fevereiro.

Em contrapartida, Carille não pode contar com Otero nem com Willian Bigode, que cumprem suspensão — Pedrinho foi o escolhido para a vaga no ataque. Além deles, Giuliano segue como desfalque, sem atuar desde o final de janeiro.

Léo Ortiz, encaminhado com o Flamengo, está fora do Bragantino. O zagueiro está prestes a acertar a transferência ao Rubro-Negro e não atua mais pelo time paulista.

O Santos busca a liderança geral do Paulistão. O time comandado por Carille tem 22 pontos e está atrás apenas do Palmeiras, que tem 22 e enfrenta o São Paulo às 20h (de Brasília). A partida será transmitida pela Record e o Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja os times