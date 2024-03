Em jogo disputado, Ponte Preta e Novorizontino ficam no empate pelo Paulista

Ponte Preta e Novorizontino ficaram no empate em 1 a 1, neste domingo, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Gabriel Novaes anotou os gols dos donos da casa, e Fabrício Daniel marcou para os visitantes.

O empate não foi o suficiente para a Ponte Preta conquistar a classificação nesta rodada. A Macaca chegou aos 17 pontos, três a mais que o Água Santa, e depende apenas de si para se classificar à próxima fase do Paulista. A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B.

O Novorizontino, por sua vez, segue na liderança do Grupo D. Todavia, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo São Paulo, que joga neste domingo contra o Palmeiras. O time visitante possui 19 pontos, um a mais que o Tricolor Paulista.

Ambos os times voltam a campo no próximo domingo para a última rodada da fase de grupos do Paulista. A Ponte Preta encara o Santo André, enquanto o o Novorizontino faz frente com a Portuguesa.

O Novorizontino foi superior a Ponte Preta na primeira etapa. A equipe criou mais oportunidades de gol e soube ser mais incisiva que os donos da casa.

Após pressão, o time de Novo Horizonte inaugurou o marcador, aos 39 minutos. Fabrício Daniel, que entrou no lugar de Willian Farias, aproveitou erro da defesa da Ponte Preta e tocou com o gol aberto para o fundo das redes.

Precisando do empate, a Ponte Preta se lançou ao ataque no início do segundo tempo. Logo aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Gabriel Novaes recebeu na grande área e finalizou de primeira para deixar tudo igual em Campinas.

Depois do gol do empate da Macaca o jogo ficou aberto. As duas equipes se atiraram ao ataque em busca da vitória, mas não conseguiram superar os sistemas defensivos.