Yuri Alberto vive melhor início de temporada no Corinthians; veja números

O atacante Yuri Alberto vive seu melhor início de temporada desde que chegou ao Corinthians, em meados de 2022. O atleta de 22 anos está em alta com o técnico António Oliveira e marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 contra o Santo André, no último sábado (2).

Em 2022, quando desembarcou no Parque São Jorge, Yuri marcou apenas três gols nos primeiros 11 jogos que fez pela equipe, sendo que todos foram marcados no mesmo confronto (contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil). Na época, o Timão era comandado por Vítor Pereira e o atleta chegou por empréstimo, vindo do Zenit. Após um início oscilante, o camisa 9 desencantou e foi adquirido em definitivo pelo Alvinegro em janeiro do ano seguinte.

O começo de Yuri em 2023, novamente com o recorte de 11 jogos, foi melhor. O atleta marcou quatro gols, sendo que dois foram em um mesmo duelo (diante do Santo André). No decorrer do ano, mesmo com a forte cobrança da Fiel Torcida, o centroavante acumulou bons números (15 gols e 7 assistências).

Já em 2024, após um início de muitas críticas, Yuri vem conseguindo responder em campo. Nos 11 primeiros compromissos do ano, o atleta marcou cinco gols, todos em jogos diferentes. As "vítimas" foram Grêmio Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Palmeiras e Santo André. O jogador tem a confiança de António Oliveira e nada indica que perderá a titularidade tão cedo.

Ao todo, desde quando estreou com a camisa do Timão, Yuri soma 31 gols em 102 jogos. Mesmo com altos e baixos, o jogador recebe carinho das arquibancadas e é um dos nomes mais ovacionados na Neo Química Arena.

O contrato do centroavante corintiano é válido até final de 2027.

Veja inícios de temporada de Yuri Alberto pelo Corinthians:

2022

11 jogos

3 gols

2023

11 jogos

4 gols

2024

11 jogos

5 gols