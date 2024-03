Dorival diz que Neymar pode fazer diferença se 'abrir mão de coisas extras'

O técnico Dorival Jr não poderá contar com Neymar em sua estreia como técnico da seleção brasileira, mas demonstrou interesse em ter o jogador nas próximas convocações. Em entrevista à TV Globo, porém, o treinador afirmou que Neymar precisará abrir mão de "coisas extras" para fazer a diferença para o Brasil.

Um jogador altamente competitivo, uma pessoa que todos que estão à sua volta gostam. Nesse momento, teve alguns problemas enfrentados, mas que com certeza o fizeram amadurecer. O Neymar não precisa provar nada a ninguém, ele não precisa passar por nenhum tipo de provação. Dorival Jr, ao Esporte Espetacular, programa da Globo

É um cara que pode fazer a diferença se estiver totalmente integrado, se estiver totalmente preparado, se realmente estiver disposto e abrindo mão de algumas coisas extras para que ele possa ter uma doação na sua totalidade com a nossa seleção.

Dorival anunciou sua primeira convocação para a seleção na última sexta-feira (1). O Brasil terá amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Neymar ficou fora porque ainda se recupera da lesão sofrida em novembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

O que mais Dorival Jr falou

Poucas opções em algumas posições: "Hoje, se nós pararmos para pensar, nós temos algumas posições que nós estamos nos questionando. Por que não estamos mais fabricando meias? Por que não estamos fabricando atacantes de área? Por que não está acontecendo de aparecerem tantos laterais? Então alguma coisa está errada."

Hora de repensar o futebol brasileiro: "Nós precisamos repensar um pouco o futebol e criarmos a nossa metodologia de desenvolvimento, coisa que nós nunca nos preocupamos. Eu acho que a gente tem capacidade, qualidades e condições de uma reinvenção rápida."

Convocar jogadores do futebol brasileiro para a Copa América: "Eu já estive desse lado durante muitos anos. Eu não acho certo, não achei certo nunca segurar os jogadores. Nós temos que ter essa consciência. Os clubes vão cortar todas as convocações ou apenas as convocações para a seleção brasileira? Um nome apenas para a seleção brasileira, e equipes que têm, de repente, dois nomes argentinos, dois uruguaios? Como nós faremos? Então tudo isso precisa de uma boa conversa. Eu espero que saibam entender, porque eu não vou deixar de convocar."

Chegada à seleção: "Para um cara que tinha apenas um sonho lá atrás, hoje poder estar frente a uma seleção e com uma possibilidade real de poder chegar a uma decisão de Copa do Mundo desde que continue buscando com trabalho, com dedicação esse caminho, isso não tem preço."

Técnico 'arroz com feijão': "Quando chegava nos clubes ou eu montava os elencos ou eu conhecia um elenco pela metade. E eu tinha essa obrigação de tentar corrigir rapidamente, de tentar melhorar, de tentar naturalmente ter uma leitura rápida do que vinha acontecendo. Para que eu pudesse fazer com que a equipe começasse a alcançar resultados. Então para mim isso é muito mais do que um feijão com arroz. Se você não tem ideia do que é, se isso é feijão com arroz, então eu fico muito feliz. Porque é um feijão com arroz com tempero de cada estado. Porque esses trabalhos foram feitos em vários estados, com várias equipes. E graças a Deus acredito que em todas elas aí, ou na grande maioria, com resultados importantíssimos e expressivos."