Dois homens são indiciados por homicídio de torcedor do Cruzeiro

Dois homens foram indiciados por homicídio pela Polícia Civil de MG devido à morte de um cruzeirense após briga entre as torcidas organizadas Galoucura e Máfia Azul, ontem (2), em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Os dois homens, ambos de 24 anos, foram enquadrados no crime de homicídio qualificado por motivo fútil, segundo a Polícia Civil. Eles foram presos em flagrante e estão sob custódia e à disposição da Justiça. O caso continua sob investigação.

Na tarde de ontem, um torcedor do Cruzeiro de 27 anos morreu após ser baleado no confronto entre a Galoucura e Máfia Azul, no bairro do Barreiro, de acordo com a Polícia Militar. Outros dois cruzeirenses também foram atingidos e ficaram feridos. Na ocorrência, além de efetuar as prisões, a PM apreendeu uma arma de fogo e um carro.

Cruzeiro e Atlético-MG jogaram no mesmo horário em Belo Horizonte. A Raposa atuou no Mineirão, e o Galo, na Arena MRV.

Confira nota da Polícia Civil de MG

Em relação ao fato ocorrido na tarde de ontem (2/3), em Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que dois envolvidos, homens de 24 anos, foram conduzidos e ouvidos pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Eles seguem à disposição da Justiça.

Na ocasião, a perícia oficial esteve no local do fato para realizar os levantamentos necessários à investigação. Três vítimas foram encaminhadas para atendimento médico-hospitalar, porém o homem, de 27 anos, veio a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), para ser submetido a exames necropsiais. A PCMG esclarece que a investigação prossegue para completa elucidação do caso.