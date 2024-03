Contra São Paulo, Palmeiras pode garantir melhor campanha do Paulista

O Palmeiras pode garantir a primeira colocação geral do Campeonato Paulista antes da última rodada da fase de grupos do Estadual. Invicto e já garantido nas quartas de final, o time de Abel Ferreira enfrenta o São Paulo, neste domingo (3). O Choque-Rei acontece às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Morumbis.

Atualmente, o Verdão tem 24 pontos e lidera o Grupo B com folga, tendo sete vitórias e três empates. Ponte Preta (16), Água Santa (14) e Guarani (7) vêm na sequência. Com a vaga e liderança da chave garantidas, a equipe alviverde agora busca confirmar a melhor campanha, o que pode se concretizar neste domingo.

Para isso, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o Santos, que é o vice-líder, com 22 pontos, não vença o Red Bull Bragantino. O Peixe enfrenta o Massa Bruno às 18 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Verdão assumiu a ponta da classificação geral na última quarta-feira após vencer a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé, em duelo atrasado da quinta rodada.

Se avançar como dono da melhor campanha da fase de grupos, será a quinta vez que alcança esse feito em oito edições. A equipe conquistou esse posto nas edições de 2017, 2018, 2022 e 2023. Nas duas últimas ocasiões, passou invicto na primeira fase e, posteriormente, faturou o bicampeonato, diante de São Paulo e Água Santa, respectivamente. Nesse recorte, só não foi finalista em 2017, quando acabou perdendo na semifinal para a Ponte Preta. Já em 2018, perdeu o título para o Corinthians.

O Verdão entra em campo também defendendo sua invencibilidade de 37 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista. A última derrota da equipe nesta etapa foi em abril de 2021, para a Inter de Limeira. Nessa edição, o Verdão avançou à final e ficou com o vice-campeonato diante do São Paulo. Esse também é o único revés do técnico Abel Ferreira na primeira fase do Estadual. O treinador disputa seu quarto Paulistão, tendo três finais e dois títulos. Ao todo, na fase de grupos do Paulista, são 27 vitórias e 10 empates.

Esse confronto da 11ª rodada do Estadual marca o reencontro entre Palmeiras e São Paulo desde a Supercopa Rei, ocasião em que o Tricolor faturou a taça, no Mineirão, há um mês.