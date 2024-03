Com queda no Paulista, veja como será calendário do Corinthians até início do Campeonato Brasileiro

O Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista, mesmo com a vitória por 3 a 2 contra o Santo André, no último sábado. Agora, a equipe terá poucos jogos até o início do Campeonato Brasileiro, previsto para meados de abril.

O Timão terá uma partida protocolar contra o Água Santa no próximo domingo (10), fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Existe a possibilidade, inclusive, do técnico António Oliveira testar uma formação diferente, dando minutos para reservas ou jogadores que precisam de mais ritmo.

Depois, o Coringão encara o São Bernardo no dia 14 (quinta-feira), pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado no ABC Paulista e qualquer empate leva o confronto para os pênaltis. Caso conquiste a classificação, o Timão só voltaria a entrar em campo na competição em maio.

Após o importante confronto pela copa nacional, o Corinthians terá cerca de 20 dias para se preparar para a estreia na Copa Sul-Americana, prevista para 3 de abril. Cada grupo do torneio ainda será sorteado pela Conmebol, no dia 18 deste mês.

Nesse intervalo, não está descartada a possibilidade do Timão disputar amistosos fora do estado de São Paulo. A ideia passa por dar ritmo de jogo para os atletas, que vão ficar muito tempo "parados", apenas treinando nas dependências do CT Dr. Joaquim Grava.

Logo após a estreia na Sula, o Corinthians iniciará sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, previsto para começar no final de semana do dia 13 de abril. A equipe comandada por António enfrentará o Atlético-MG na primeira rodada, em Itaquera.

Até o momento, o Alvinegro possui cinco vitórias, um empate e seis derrotas na temporada de 2024, com 17 gols marcados e 14 sofridos. Com António Oliveira, são quatro vitórias, um empate e uma derrota.