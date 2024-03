Com dois gols de Foden, City vence United de virada e mantém briga pelo Inglês

Neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City venceu, de virada, o rival Manchester United pelo placar de 3 a 1, no Etihad Stadium. Com dois gols, Phil Foden comandou a virada dos mandantes e Haaland marcou no final.

Com 27 rodadas, o City está na segunda posição, contabilizando 62 pontos, apenas um a menos que o líder Liverpool. Já o United permanece na sexta colocação com 44 pontos e desperdiça chance de encostar no Tottenham, que tem um jogo a menos.

O próximo compromisso dos citizens é o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, contra o Copenhagen, às 17h (de Brasília), nesta quarta-feira. O United volta aos gramados apenas no próximo sábado, contra o Everton, no Old Trafford, às 9h30, pela 28ª rodada do Inglês.

O Manchester United inaugurou o marcador aos 8 minutos do primeiro tempo. Após reposição rápida feita pelo goleiro Onana, a bola chegou para Bruno Fernandes, que protegeu e passou para Rashford. O camisa 10, por sua vez, acertou um potente chute de primeira, fora da área, no ângulo direito de Ederson. A bola tocou no travessão e morreu no fundo das redes.

O restante da primeira etapa foi de grande domínio do Manchester City. Várias chances criadas e finalizações defendidas por Onana. Haaland, aos 45 minutos, recebeu um passe de cabeça de Foden e perdeu uma chance inacreditável, na pequena área, livre de marcação.

O empate dos mandantes só ocorreu aos 11 minutos da etapa complementar. Phil Foden recebeu passe de Rodri, na entrada da área, limpou a marcação de Lindelof, e acertou um foguete no ângulo, sem chance alguma para o goleiro camaronês.

Aos 80 minutos, o City encaixou bela troca de passes pela esquerda do campo de ataque. Phil Foden tabelou com Julián Álvarez, invadiu a área e tocou na saída de Onana para anotar o seu segundo gol no clássico. Com o tento, o camisa 47 chegou ao seu 11º gol marcado nesta edição de Premier League.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, foi a vez do artilheiro Erling Haaland cravar o seu 18º gol no torneio. Rodri conseguiu recuperar a bola em saída errada do United e encontrou o atacante invadindo a área. O norueguês, de pé esquerdo, deslocou o goleiro.