Brest vence Le Havre e assegura segundo lugar no Campeonato Francês

Neste domingo, no Stade Francis-Le Blé, o Brest garantiu mais três pontos no Campeonato Francês. Pela 24ª rodada da competição, a equipe venceu o Le Havre pelo placar magro de 1 a 0. O único gol foi marcado por Pierre Lees-Melou.

Com 24 partidas disputadas, o Brest ocupa a segunda colocação da tabela com 46 pontos ganhos, nove atrás do líder PSG. O Le Havre, por sua vez, estaciona no 14º lugar, com 24 pontos, dois a mais que o Lorient, abrindo a zona dos playoffs de rebaixamento.

No próximo sábado, o Brest visita o Lens, no Stade Bollaert-Delelis, pela 25ª rodada do torneio nacional, às 17h (de Brasília). Pela mesma competição, o Le Havre, no domingo, recebe o Tolouse, às 11h, no Stade Oceane.

O Brest inaugurou o marcador aos 34 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem trabalhada, Mathias Lage passou para Pierre Lees-Melou, que acertou um belo chute, vencendo Desmas.