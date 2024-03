Brasil goleia Argentina e avança à semifinal da Copa Ouro Feminina

Na madrugada deste domingo, em confronto válido pela Copa Ouro de futebol feminino, Estádio BMO, em Los Angeles, a Seleção Brasileira goleou a rival Argentina pelo placar elástico de 5 a 1 e garantiu vaga na semifinal da competição. O Brasil, comandado por Athur Elias, estreante em confrontos eliminatórios pela Canarinho, segue com 100% de aproveitamento.

Na semifinal, o Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre México e Paraguai, que ocorrerá na noite deste domingo, às 19h (de Brasília), também no Estádio BMO.

It's a Brazilian victory in BMO Stadium ?? pic.twitter.com/q5grQ2dDLK ? W Gold Cup (@GoldCup) March 3, 2024

O Brasil inaugurou o marcador aos 18 minutos da primeira etapa. Duda Santos encontrou Bia Zaneratto em ótimo lançamento, que cruzou para Yaya marcar em um cabeceio. Aos 35 ainda do primeiro tempo, Yasmin acertou um chute de fora da área com a perna esquerda e ampliou para a Seleção.

Bia Zaneratto, aos 8 minutos da etapa complementar, marcou o terceiro gol. A atacante recebeu assistência de Rafaelle e tentou duas vezes até conseguir superar a goleira adversária. Logo depois, aos 16, Gabi Portilho cruzou com precisão para Gabi Nunes finalizar de cabeça e fazer o quarto gol do Brasil no clássico.

O primeiro e único gol da Argentina saiu dos pés de Dos Santos, aos 36 minutos. A jogadora recebeu livre, avançou até a entrada da área e encobriu a goleira brasileira.

Mas, o Brasil seguiu atacando e fechou a conta nos acréscimos, aos 48 minutos. Bia Zaneratto logrou um potente chute de fora da área e marcou seu segundo gol na partida, o quinto da Seleção Brasileira.