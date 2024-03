Barcelona empata com Bilbao e perde chance de assumir vice-liderança

O Barcelona empatou por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, hoje (3), no Estádio de San Mamés, e desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol.

O Barça segue na terceira colocação, com 58 pontos, um a menos que o vice-líder Girona, que perdeu para o Mallorca na rodada. O Bilbao tem 50 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela.

O Barcelona volta a campo na sexta-feira, contra o Mallorca, às 17h, pela 28ª rodada do Espanhol, no Estádio Olímpico. O Bilbao, por sua vez, encara o Las Palmas, no domingo, às 12h15, fora de casa.

Como foi o jogo

A partida não foi de grandes chances. Ainda na primeira etapa, Xavi precisou sacar Frenkie De Jong, por lesão. No primeiro tempo, quem ficou mais perto do gol foi o Barcelona. Unai Simón saiu do gol para evitar a finalização de Fermin Lopez, e a bola sobrou no pé de Cancelo, que finalizou de longe para o gol livre. O goleiro se recuperou, fez a defesa parcial e Paredes salvou em cima da linha.

O Atlhetic Bilbao teve a melhor chance do segundo tempo, já nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Dani Garcia cabeceou e mandou perto do gol, mas para fora.