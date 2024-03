Athletico-PR anuncia demissão de Juan Carlos Osorio após 11 partidas no comando

Na manhã deste domingo, o Athletico-PR anunciou, por meio de nota oficial, a demissão do treinador colombiano Juan Carlos Osorio após dois meses de sua contratação. No comando da equipe desde 3 de janeiro deste ano, o técnico fez 11 partidas, com seis vitórias, quatro empates e apenas um revés.

A única derrota aconteceu, justamente, no último sábado, contra o Londrina, no Estádio do Café. Em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Furacão saiu atrás pelo placar de 1 a 0.

O Athletico Paranaense informa que Juan Carlos Osorio não é mais o técnico da equipe principal. Os auxiliares técnicos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño também não continuarão no quadro de profissionais do clube. O Athletico Paranaense agradece aos profissionais pelos...

Os auxiliares técnicos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño também não continuarão no clube.

Na partida de volta, marcada para o próximo domingo, na Ligga Arena, às 18h30 (de Brasília), o Athletico-PR será comandado Wesley Carvalho e Juca Antonello, que fazem parte da comissão permamente no clube.

Confira a nota do Athletico-PR na íntegra

O Athletico Paranaense informa que Juan Carlos Osorio não é mais o técnico da equipe principal.

O Athletico Paranaense agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras.

Interinamente, a equipe principal será comandada por Wesley Carvalho e Juca Antonello.