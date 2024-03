???????Após título, Bruno Henrique destaca bom começo de temporada do Flamengo

O Flamengo garantiu o primeiro título em 2024 e ganhou ainda mais confiança para a sequência da temporada. Neste sábado, o rubro-negro fez 3 a 0 no Madureira, no Maracanã, e conquistou a Taça Guanabara. O atacante Bruno Henrique destaca o começo de ano da equipe.

"Muito feliz por conquistar esse primeiro título da temporada. É o começo de um novo trabalho. O professor sempre colocou para nós: tudo que a gente fizer que seja sempre na nossa melhor condição para a gente chegar lá no fim e conquistar os nossos objetivos. Ainda é pouco, mas o começo conquistando essa taça já pode ser um bom começo para a gente trilhar o nosso caminho em 2024", disse Bruno Henrique, à Fla TV.

Luiz Araújo lançou a bola na área para Bruno Henrique. O camisa 27 subiu mais alto que todo mundo e, de cabeça, serviu Arrascaeta. O uruguaio emendou de primeira, sem chances para o goleiro, abrindo o placar no jogo que valeu a Taça Guanabara! Assistência da Partida apresentada... pic.twitter.com/bqv5MAFIRz ? Flamengo (@Flamengo) March 3, 2024

O título da Taça Guanabara garante vantagem ao Flamengo na semifinal (empate em pontos ganhos e saldo de gols) e em uma eventual final do Campeonato Carioca. O clube aguarda o desfecho da 11ª rodada para conhecer o adversário nas eliminatórias do Estadual.

Contra o Madureira, Bruno Henrique voltou a ser titular. Tite vem escalando Everton Cebolinha na ponta esquerda. O camisa 27 encara de forma natural o fato de começar a temporada no banco.

"Jogar é sempre bom. Ninguém quer ficar no banco. O professor sempre conversando com todos. A temporada é muito grande. Então a gente vai sempre dar o nosso melhor, independentemente de quem jogue. Quem tem a ganhar com isso tudo é o Flamengo", completou.