Após golear a Argentina, Seleção Brasileira passa a focar na semifinal da Copa Ouro

Na madrugada deste domingo, a Seleção Brasileira Feminina goleou a Argentina por 5 a 1 nas quartas de final da Copa Ouro Concacaf e segue com 100% de aproveitamento na competição. Após o jogo, o treinador Arthur Elias valorizou a campanha até aqui e contou que este era um dos objetivos da equipe pensando nas semifinais.

"Nós sabíamos que passar entre os dois primeiros seria bom porque teríamos um dia a mais de recuperação a partir das semifinais. Esse era o nosso objetivo na primeira fase: classificar entre as duas melhores campanhas, e nosso time conseguiu isso", disse.

Na semifinal da Copa Ouro, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre México e Paraguai, que se enfrentam neste domingo, às 19h (de Brasília).

O Brasil garantiu a classificação no Grupo B em primeiro lugar, mas, para Arthur Elias, o jogo contra a Argentina, na fase eliminatória, foi o melhor jogo de sua equipe na competição.

"Sem dúvida, foi a partida que jogamos melhor, mas nós queremos mais. Estamos aqui na competição para avaliar jogadoras e também para evoluir no modelo de jogo, nas ideias. Queremos que a equipe crie bastante oportunidades, que seja isso uma constante ao longo do jogo inteiro, nas bolas paradas, nas ações ofensivas, como as atletas estão entendendo bem as dinâmica", falou.

Apesar disso, o ex-técnico do Corinthians acredita que a Seleção Brasileira precisa melhorar ainda mais caso queira sair campeã do torneio.

"A equipe está de parabéns, mas elas sabem que esperamos chegar longe. Para isso, precisamos ainda seguir evoluindo a cada momento desta competição", analisou.

O jogo da Seleção Brasileira contra México ou Paraguai, nas semifinais, está marcado para a madrugada da próxima quinta-feira, às 00h15, no Snapdragon Stadium.