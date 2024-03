António Oliveira elogia elenco do Corinthians após vitória: "Vocês são bons no que fazem"

O Corinthians venceu o Santo André neste sábado, por 3 a 2, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Após o jogo, o técnico António Oliveira elogiou o elenco corintiano e se mostrou contente com seu início no Timão.

"Continuem a acreditar, porque vocês são bons no que fazem. Tenho tido o mês mais feliz da minha vida, porque encontrei pessoas de grande qualidade, gente com enorme vontade de vencer. Espero torná-los cada vez melhores, em termos individuais e coletivo", disse o treinador, em vídeo publicado pela Corinthians TV.

A vitória contra o Santo André foi a quarta de António Oliveira pelo Corinthians. O português possui ao todo seis jogos desde que assumiu o comando técnico do Timão, com também um empate e uma derrota.

António Oliveira resgatou a confiança do elenco do Corinthians, que teve um começo péssimo em 2024. O treinador implantou um estilo de jogo à equipe, e o Timão tem colhido os frutos nos últimos jogos.

Mesmo com a fase positiva, o Corinthians não conseguiu conquistar a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O Timão teve um início ruim na competição e sofreu cinco derrotas consecutivas, quando a equipe ainda era treinada por Mano Menezes.

O português e o Corinthians voltam a campo no próximo domingo, pela última rodada do Paulista. O Alvinegro encara o Água Santa, em Diadema. Posteriormente, o time foca no duelo decisivo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o São Bernardo.