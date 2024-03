Yuri Alberto fala em "alívio" após vitória contra Santo André e acredita em classificação no Paulista

O atacante Yuri Alberto, autor de um dos gols do Corinthians na vitória por 3 a 2 contra o Santo André, disse que o sentimento é de"alívio" após o triunfo na Neo Química Arena. O jogo contou com um tento nos acréscimos de Pedro Raul, que havia entrado justamente na vaga do camisa 9.

Yuri aproveitou para dizer que acredita na classificação para as quartas de final do Paulista. Com o triunfo, o Corinthians segue na lanterna do grupo C, mas com 13 pontos conquistados. Agora, o Timão precisa torcer para que Mirassol (14) e Inter de Limeira (14) não vençam seus jogos na rodada, contra Portuguesa e Ituano, respectivamente.

"Alívio muito grande, ainda mais com esse final inesperado de partida. Pedro (Raul) nos salvou, que seja o primeiro gol dele de muitos. Torcida de parabéns, nos ajudou ao longo de todo o jogo. Creio que vai dar tudo certo e vamos conseguir classificar (para as quartas de final)", comentou Yuri à Cazé TV.

Contra o Santo André, o Timão abriu o placar com Maycon no primeiro tempo e ampliou com Yuri, já na segunda etapa. O Ramalhão buscou o empate com Bruno Michel e Lohan, mas o Timão conseguiu o triunfo com tento de Pedro Raul, faltando instantes para o apito final.