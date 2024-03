Yago Dora dá show de aéreos e fica perto da final do ISA Games

Pela terceira vez no dia de hoje (2), Yago Dora voltou para o mar de Porto Rico e não sentiu o ritmo. Com aéreos alucinantes, o brasileiro despachou os rivais e carimbou vaga na próxima fase da repescagem do ISA Games.

O que aconteceu

Na primeira bateria da décima fase da repescagem, Yago Dora dominou as ações, abusou dos aéreos e venceu com somatório de 18.46 (9.33 + 9.13). O resultado deixou o brasileiro ainda mais perto da final do ISA Games. Faltam apenas duas rodadas para a decisão.

A bateria foi disputada contra Ramzi Boukhiam (Marrocos) e Marco Mignot (França). O marroquino conquistou a segunda vaga para a próxima fase, enquanto o francês deu adeus ao torneio de surfe.

Enquanto avança, Yago Dora segue na briga com Gabriel Medina por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Os surfistas são os únicos sobreviventes do time brasileiro masculino na fase final do ISA Games.

A vaga extra nos Jogos Olímpicos vai acontecer caso o Brasil vença o ISA Games, que termina amanhã (3). Porém, apenas o atleta que tiver o melhor desempenho individualmente vai para Paris. Filipe Toledo e João Chianca já estão classificados para a Olimpíada.

Yago segue voando, mas Filipe é eliminado

Mais cedo, contra Andy Criere (Espanha) e Sebastian Williams (México), Yago teve somatório de 17.24 (9.07 + 8.17) e venceu a bateria da nona fase da repescagem.

Apesar do sucesso de Yago, a segunda bateria da oitava fase masculina terminou com a eliminação de Filipinho. Ele encarou Andy Criere (Espanha), Rio Waida (Indonésia) e Cody Young (Canadá). O espanhol e o indonésio seguiram na competição.

Falando do feminino e da quinta fase da chave principal, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel entraram na água e perderam. Porém, elas seguiram na disputa e ganharam mais uma chance através da repescagem para tentar chegar à final do ISA Games.

Assim, na primeira bateria da oitava fase da repescagem, Tainá Hinckel ficou com a segunda posição e avançou para a próxima fase. Tati Weston-Webb seguiu a mesma linha e se classificou na segunda bateria.