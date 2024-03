Vasco x Portuguesa-RJ: veja onde assistir, prováveis escalações e informações sobre o jogo do Carioca

Domingo será dia de decisão em São Januário. O Vasco da Gama entrará em campo para enfrentar a Portuguesa e carimbar o passaporte às semifinais do Campeonato Carioca de 2024. O duelo da 11ª e última rodada da Taça Guanabara será às 18h10 (de Brasília).

Onde assistir: A transmissão da partida será feita pelo SBT; pelo canal pago SporTV; pelo Premiere, no pay-per-view; e também pela Cazé TV, no YouTube.

Três semifinalistas já estão definidos: Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu. Vasco, que inicia a rodada em quarto lugar com 19 pontos, e Botafogo, o quinto com 17, disputam a quarta e última vaga. O Tricolor e o Alvinegro se enfrentam neste domingo, às 16 horas, enquanto a Laranja encara o Volta Redonda às 18h10. Os confrontos definirão a ordem da classificação e os cruzamentos das semis. A missão do Cruzmaltino é vencer e não depender de ninguém.

O técnico Ramón Díaz deve fazer algumas modificações em relação ao time que venceu o Marcílio Dias no meio da semana, pela Copa do Brasil. O zagueiro Rojas, que deixou o jogo em Itajaí com um incômodo, é dúvida e pode dar lugar a João Victor. No meio, Zé Gabriel está suspenso pelo terceiro amarelo e Sforza e Matheus Carvalho disputam a posição.

Recuperado dos sintomas gripais, Dimitri Payet ficará à disposição, mas pode ser poupado e dar lugar a Rossi entre os onze iniciais.

Do outro lado, a Portuguesa entrará em campo com uma vaga assegurada às semifinais da Taça Rio, que será disputada entre as equipes que terminarem a Taça Guanabara entre o 5º e 8º lugares. Em sétimo lugar com 14 pontos, quatro à frente do oitavo Madureira, a equipe da Ilha do Governador não está mais ameaçada.

FICHA TÉCNICA



VASCO X PORTUGUESA-RJ

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 3 de março de 2024



Horário: 18h10 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Lilian da Silva Fernandes Bruno



VAR: Philip Georg Bennett

VASCO: Leo Jardim; João Victor, Medel e Leo; PH, Sforza (Matheus Carvalho), Galdames, Payet (Rossi) e Lucas Piton; Vegetti e David (Adson)



Técnico: Ramón Díaz

PORTUGUESA: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; Wellington Cézar, João Paulo e Romarinho; Cesinha, Patrick Carvalho e Miguel



Técnico: João Carlos Ângelo