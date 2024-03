Transmissão ao vivo de Flamengo x Madureira: onde assistir com imagens

Flamengo e Madureira duelam hoje (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada da Taça Guanabara.

A transmissão ao vivo do jogo será na Band, Bandsports e Goat.

Um empate já garante a Taça Guanabara ao Flamengo. Além do troféu, a equipe fica com a vantagem do empate na semifinal do Carioca.

O Madureira acumula quatro derrotas seguidas e soma 10 pontos.

Flamengo x Madureira -- Campeonato Carioca

Data e horário: 2 de março, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band, Bandsports e Goat