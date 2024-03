Tite diz que Zico jogava mais que Messi e Maradona: 'Mais completo que vi'

Durante encontro com Zico, Tite surpreendeu os amantes do futebol e comparou a qualidade do Galinho com Messi e Maradona. O técnico do Flamengo colocou o ídolo brasileiro à frente dos argentinos.

O que aconteceu

Em material produzido pela TV do Flamengo, Tite bateu um papo com Zico e rasgou elogios para o Galinho. A conversa vai ao ar amanhã (3), nos canais oficial do clube carioca, em homenagem ao aniversário do ídolo rubro-negro.

Jogava mais do que Messi? Jogava. Jogava mais do que Maradona? Jogava. Era mais completo. Tinha bola aérea, bola parada, finta e lance pessoal, finalização de média distância, não era egoísta e fazia assistência. O jogador mais completo que eu vi jogar", disse Tite na conversa com Zico

"É puxa-saco? Pode me chamar do que quiser", avisou o treinador antes de fazer a comparação com Messi e Maradona. Na resposta, Zico confirmou que Tite já havia revelado sua opinião antes de assumir o Flamengo.

Tite afirma que Zico jogou mais que Messi e Maradona: 'Foi o jogador mais completo que eu vi jogar'.



Reprodução/FlaTV pic.twitter.com/G7KDhz1a6B -- Planeta do Futebol (@futebol_info) March 2, 2024

Zico é ídolo do Flamengo

Com 508 gols marcados, Zico está na história do Flamengo. Por sua importância, ele tem acesso livre ao dia a dia do clube e já esteve com Tite, Gabigol e outros personagens da equipe.