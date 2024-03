São Paulo x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pela 11ª rodada do Paulistão

Nesse domingo, São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Morumbis.

O Choque-Rei terá transmissão da TNT Sports e da plataforma de streaming HBO Max. O torcedor também pode acompanhar o duelo pelo lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

Em 2024, as equipes já se enfrentaram pela final da Supercopa do Brasil. Após 0 a 0 no tempo normal, o São Paulo venceu por 4 a 2 nos pênaltis e se sagrou campeão.

REPRESENTANTES PAULISTAS! ?

Rafael, Murilo, Pablo Maia e Endrick estão na lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha! Boa sorte, craques! ?????? #FutebolPaulista #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/4H3D7opoce ? Paulistão (@Paulistao) March 1, 2024

Com 18 pontos, o Tricolor está na liderança do Grupo D, à frente de Novorizontino (18), São Bernardo (15) e Botafogo-SP (11). Após quatro jogos sem vencer, o time voltou a ganhar e chega com a confiança renovada.

Por fim, o Palmeiras quer se manter na ponta da classificação geral, com 22 pontos, dois a mais que o Santos. No Grupo B, o Verdão está com a vaga e a ponta garantidas, com Ponte Preta (16), Água Santa (14) e Guarani (6) completando a chave.