São Paulo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Paulistão

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, no Morumbis. O jogo, válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, terá início às 20h (de Brasília).

Esta será a primeira vez que os rivais medem forças desde a decisão da Supercopa do Brasil. Na oportunidade, o São Paulo derrotou o Alviverde nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, e faturou o título inédito.

O Tricolor chega embalado no clássico. O time venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 na última quarta-feira e encerrou um jejum de quatro partidas sem triunfo. A equipe ainda não garantiu a classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos.

O São Paulo ainda pode confirmar a vaga caso conquiste uma vitória no Choque-Rei e conte com um tropeço do São Bernardo diante do Água Santa.

Thiago Carpini terá um problema e tanto para escalar a equipe. O treinador não contará com o atacante Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Rafinha e Luiz Gustavo, lesionados, devem seguir fora. Já Moreira treinou parcialmente na última sexta-feira e pode ser novidade.

O Palmeiras, por sua vez, busca manter a liderança da classificação geral. O time está com a vaga e a ponta do Grupo B garantidas.

Com 24 pontos, o Verdão está com dois a mais que o Santos, segundo colocado geral. Em sua chave, a equipe de Abel Ferreira está à frente de Ponte Preta (16), Água Santa (14) e Guarani (6).

Na rodada anterior, o Palmeiras ganhou da Portuguesa por 2 a 0, no Canindé, e se manteve invicto no Paulistão. Até o momento, foram dez jogos, com sete vitórias e três empates.

Para o Choque Rei, o técnico Abel Ferreira pode contar com o retorno de Mayke, que voltou a trabalhar com o grupo. O português, porém, seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 3 de março de 2024 (domingo)



Horário: às 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back



VAR: Daiane Muniz dos Santos

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Lucas e Ferreirinha; Luciano.



Técnico: Thiago Carpini

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Caio Paulista, Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira