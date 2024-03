Saiba o que é preciso para o São Paulo se classificar nesta rodada do Campeonato Paulista

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Morumbis, podendo confirmar sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor é o líder do Grupo D, com 18 pontos, e mira uma vitória no clássico para, enfim, respirar mais aliviado nesta reta decisiva da primeira fase.

O Grupo D do Paulistão é o mais acirrado dos quatro. O líder, São Paulo, e o vice-líder, Novorizontino, têm o mesmo número de pontos. O São Bernardo, terceiro colocado, tem apenas três tentos a menos que seus concorrentes e também briga até mesmo para terminar a primeira fase na primeira colocação da chave. Por isso, todo cuidado é pouco.

O São Paulo pode confirmar sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista neste domingo se vencer o Palmeiras e contar com um tropeço (empate ou derrota) do São Bernardo, que encara o Água Santa às 16h, em casa.

A classificação como líder do Grupo D, porém, não poderá ser confirmada neste fim de semana. Isso porque, mesmo se perder seu jogo contra a Ponte Preta e o São Paulo vencer o Palmeiras, o Novorizontino ainda terá chances matemáticas de desbancar o Tricolor da primeira colocação. Para isso, teria que vencer a Portuguesa na última rodada e contar com uma derrota de Lucas, Calleri e companhia contra o Ituano, isso tudo com placares que fizessem a equipe do interior ter mais saldo de gols, o primeiro critério de desempate da competição.

Caso o Novorizontino vença a Ponte Preta, e o São Paulo supere o Palmeiras, a definição de quem avançará às quartas de final do Campeonato Paulista como líder do Grupo D ficará para a última rodada. Se classificar como primeiro colocado é importante, pois dá a vantagem de o time jogar em casa a primeira fase do mata-mata.

Vale lembrar que, conforme prevê o regulamento do Campeonato Paulista, os dois primeiros colocados de cada grupo se enfrentam nas quartas de final. Ou seja, se não confirmar seu favoritismo e avançar como primeiro colocado, o São Paulo terá de jogar a primeira fase do mata-mata longe do Morumbis.

Confira a tabela dos três times do Grupo D que brigam por vaga nas quartas de final do Paulistão:

São Paulo



3/3, às 20h: Palmeiras, no Morumbis



10/3, às 16h: Ituano, no Novelli Júnior

Novorizontino



3/3, às 17h: Ponte Preta, no Moisés Lucarelli



10/3, às 16h: Portuguesa, no Jorge Ismael de Biasi

São Bernardo



3/3, às 16h: Água Santa, no 1º de maio



10/3, às 16h: Mirassol, no Estádio Municipal de Mirassol