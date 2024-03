Roma goleia o Monza e segue em busca de vaga para a Champions League

A Roma visitou o Monza, neste sábado, no Stadio Brianteo, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, e venceu por 4 a 1. Os gols foram marcados por Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes, para os visitantes, e Carboni, para os mandantes.

A vitória levou o time da capital italiana momentaneamente para a quinta colocação da tabela, com 47 pontos, apenas um atrás do Bologna, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Champions League. O Monza, por sua vez, segue com 36 pontos, ocupando provisoriamente a 11ª posição.

A Roma volta a campo na próxima quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), diante do Brighton, pela Liga Europa. O próximo desafio do Monza será apenas no outro sábado, às 11h, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano.

A Roma abriu o placar do jogo aos 37 minutos do primeiro tempo. Lukaku recebeu na entrada da área e ajeitou para Pellegrini, que driblou o marcador e chutou no cantinho do gol. O goleiro adversário até se esticou inteiro, mas não conseguiu alcançar a bola.

A equipe de De Rossi aumentou o marcador apenas quatro minutos depois, aos 41, quando Dybala fez boa jogada e cruzou para a área. O atacante Lukaku apareceu sem marcação para completar e balançar as redes.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Paulo Dybala marcou o terceiro da Roma em uma cobrança de falta impecável, passando a bola por cima da barreira.

A partida se tornou goleada aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, Bondo derrubou Huijsen dentro da área e, com ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Paredes bateu firme, no ângulo, e marcou o quarto gol da Roma.

Cinco minutos depois, aos 42, Carboni descontou o placar para o Monza. Ele recebeu passe no bico da área e acertou uma pancada no ângulo, sem dar chances de defesa para o arqueiro rival.