RB Bragantino x Santos: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Neste domingo, o Santos encara o Red Bull Bragantino em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), a partir das 18 horas (de Brasília).

O Peixe chega embalado após a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, com mais de 50 mil pessoas no Morumbis. O time é o líder do Grupo A, com 22 pontos, e está de olho na liderança geral do torneio. O Palmeiras, com 24, está no topo.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille volta a contar com Cazares, que está recuperado de uma pancada no tornozelo. O meia equatoriano, inclusive, já será titular. Hayner também está de volta após cumprir suspensão no último embate.

Por outro lado, Giuliano, que se recupera de lesão na panturrilha, ainda tem presença incerta. O meia tem alternado entre treinos no campo e na academia. A ideia do time é ter ele 100% no mata-mata. Já Willian Bigode e Otero são desfalques certos. Ambos estão suspensos.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino está na liderança do Grupo C, com 18 pontos. O técnico Pedro Caixinha volta a contar com o atacante Helinho, que ficou de fora da vitória de 1 a 0 sobre o Ituano por suspensão. Em contrapartida, Léo Ortiz, que negocia com o Flamengo, é dúvida.

O clube, contudo, divide as suas atenções com a Libertadores. O Massa Bruta encara o Botafogo no meio de semana, pela Segunda Fase do torneio, e, por isso, pode enfrentar o Santos com um time alternativo.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO X SANTOS

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 3 de março de 2024 (domingo)



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Risser Jarussi Corrêa e Leandro Matos Feitosa



VAR: Adriano de Assis Miranda

RB BRAGANTINO: Lucão; Hurtado, Realpe, Lucas Cunha (Léo Ortiz) e Guilherme Lopes; Eric Ramires, Gustavinho, Bruninho e Lincoln; Helinho e Thiago Borbas



Técnico: Pedro Caixinha

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Cazares; Pedrinho, Morelos (Furch) e Guilherme



Técnico: Fábio Carille